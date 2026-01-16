Lubuscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami w ubiegłym roku zatrzymali ponad tysiąc przestępców ściganych listami gończymi w Polsce i za granicą i odnaleźli blisko 400 osób zaginionych.

– Miniony rok był bardzo pracowity – mówi młodszy aspirant Bartosz Kulej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie:

Jedną z bardziej znaczących akcji Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie było zatrzymanie 35-letniego mężczyzny poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania do sprawy zabójstwa w Warszawie.

– Lubuscy „łowcy głów” wracają także do starych spraw związanych z osobami ukrywającymi się przed Policją od wielu lat. – dodaje aspirant Kulej:

Policjanci szukają także zaginionych. W 2025 roku lubuscy funkcjonariusze odnaleźli 384 takie osoby.