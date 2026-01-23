Na Warcie, na wysokości Gorzowa, tworzą się odcinkowo pokrywy lodowe. Poziom rzeki wzrósł od czwartku (22 stycznia) o siedemdziesiąt centymetrów, jednak służby apelują o spokój.
Sytuacji przyglądała się Ela Kobelak:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody do strefy wody wysokiej w naszym regionie – chodzi o obszar dolnej Warty od Noteci do Świerkocina.
Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 10:00 w niedzielę 25 stycznia.
Dodajmy, ze do Polski wchodzi front atmosferyczny, który przysienie opady i ocieplenie – synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu i marznącego deszczu.
