Gościem Krzysztofa Baługa jest Władysław Piasecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Krajowej Rady Drobiarstwa
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Mariusz Stokłosa, starosta nowosolski https://youtu.be/SZPf1FocVCA
Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy lubuski NFZ zachęca do profilaktycznych badań i szczepień. Aby zweryfikować czy jesteśmy...
Wciąż trwają prace projektowe nowego stadionu w Gubinie. Firma zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej. Samorząd stara się tymczasem przyspieszyć...
W gminie Brody nie ma mieszkań treningowych. Przypomnijmy, to miejsca, gdzie osoby z różnymi dysfunkcjami otrzymują wspólne mieszkania, które gospodarują...
Gmina Lubsko jest jedyną w województwie lubuskim, a może i w Polsce, która ma na etacie inspektora do spraw ochrony...
W Tuplicach trwa remont dachu garaży przeznaczonych na przyszły magazyn obrony cywilnej. To jedno z zadań ujętych w Programie Ochrony...
