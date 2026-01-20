Policja apeluje: zamiast omijać, warto pomóc innym kierowcom.

Trudne warunki drogowe i śliska nawierzchnia sprawiają, że wielu zmotoryzowanych miewa kłopoty na podjazdach. Mundurowi zwracają uwagę, że pośpiech i obojętność w takich sytuacjach są złymi doradcami.

Zamiast ryzykownych manewrów omijania pojazdów, które utknęły na drodze, funkcjonariusze zachęcają do prospołecznej postawy. Okazuje się, że drobny gest może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo.

– Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego – przypomina podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik ruchu drogowego w Zielonej Górze: