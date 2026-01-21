Gościem Marcina Sasima jest Karol Neumann, wójt gminy Zwierzyn
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zaprasza mieszkańców na spotkanie autorskie. Gościem placówki będzie profesor Małgorzata Mikołajczak, prezeska Lubuskiego Towarzystwa Naukowego....
Środa (21 stycznia) będzie trzecim dniem Światowego Forum Ekonomicznym w Davos. W programie jest m.in. debata o możliwościach obronnych Europy...
Tenisiści stołowi Kłodawki Gorzów zremisowali u siebie z GOKiS Kąty Wrocławskie 5:5 w rozegranym awansem meczu 11. kolejki II ligi...
Żarski magistrat podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg. Prace mają objąć ulice Radomską i Rzeszowską. Koszt zadania to...
W środę rano (21 stycznia) po usunięciu awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim przywrócono normalny ruch...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Łukasz Porycki, członek Zarządu Województwa Lubuskiego PSL https://youtu.be/Snl16TSLflw
