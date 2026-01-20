Zgodnie z naszymi informacjami z początku stycznia, połączenia lotnicze z Babimostu do Warszawy będą realizowane dwa razy dziennie. Zostały one właśnie wprowadzone do systemu rezerwacyjnego PLL LOT. Zmiany będą obowiązywały od 16 marca.

W dni powszednie samoloty z Babimostu wylecą rano i wieczorem (wyloty o 8:45 oraz 21:40). Będzie też wieczorny lot w niedziele. Natomiast wyloty z Warszawy zaplanowano w dni powszednie na 7:05 oraz 20:00. Wieczorne połączenie będzie także w niedziele.

Zmiana to efekt nowej umowy przewoźnika z samorządem województwa lubuskiego. W tym roku umowa opiewa na 27,5 miliona złotych. To prawie dwukrotnie więcej niż w roku 2025, jednak przewoźnik zobowiązał się zwiększyć liczbę rotacji z sześciu do jedenastu tygodniowo. W sumie w tym roku LOT wykona blisko 500 rotacji na trasie Babimost-Warszawa.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu na Lotnisku Zielona Góra-Babimost zakończyła się budowa nowej hali odpraw. Dzięki inwestycji przepustowość lotniska wzrosła ze 120 tys. do 250 tys. pasażerów rocznie.