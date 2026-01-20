Gościem Daniela Rutkowskiego jest Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno
Zgodnie z naszymi informacjami z początku stycznia, połączenia lotnicze z Babimostu do Warszawy będą realizowane dwa razy dziennie. Zostały one...
Rada Pokoju, nowa instytucja, na której czele stoi prezydent USA Donald Trump zaczyna przybierać konkretną formę. Do Rady miało zostać...
Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona II tura wyborów na szefa partii odbędzie się do 31 stycznia - poinformowało...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. – poinformowała w poniedziałek (19 stycznia) na X kancelaria prezydenta. Jednocześnie...
Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu zaprasza na uroczystości z okazji 81. rocznicy ewakuacji stalagów 8C i Luft 3. Piątkowe obchody...
Mozaika znajdująca się na ścianie budynku przy ulicy Żagańskiej w Iłowej została wpisana do rejestru zabytków. Dekorację wykonano w latach...
