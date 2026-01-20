Gościem Sławomira Kordyjalika jest kpt. Paweł Biskupik, rzecznik NOSG w Krośnie Odrzańskim
Minimalistyczna kuchnia nie musi być chłodna ani pozbawiona charakteru. Wręcz przeciwnie – to przestrzeń, w której każdy element ma swoje...
Żagański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotował niedzielny czas pełen eventów podczas 34 finału WOŚP. Jeszcze w przeddzień można będzie...
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek (20 stycznia), że dodatkowe cła zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda...
To saga osadzona jest w czasach króla Władysława Jagiełły. Ta epicka opowieść przeplata niezwykłe losy bohaterów ze światem pradawnej magii....
Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu ruszył we wtorek (20 stycznia) proces dwojga obywateli Rosji, oskarżonych o szpiegostwo - Igora R....
Lekkoatleci AZS AWF Gorzów rozpoczęli sezon halowy od występu w krajowym mityngu we Wrocławiu. W biegu na 60 metrów 2....
