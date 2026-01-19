Gościem Krzysztofa Baługa Waldemar Sługocki, poseł KO
U pani Krystyny będzie bal. Cichy bal wspomnień. Goście już czekają: pani Stenia, pani Halinka, pan Henio, pan Józek, pani...
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedziała Polskiemu Radiu Katowice, że media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa i w...
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Roman Jabłoński, radny sejmiku województwa lubuskiego PiS https://youtu.be/QbzELMnjiPo
Branżowe Centrum Umiejętności rozpoczyna szkolenia. To milowy krok w kierunku rozwoju edukacji zawodowej, organizacji szkoleń czy warsztatów w mieście. Gorzowskie centrum...
Ponad 22 tysiące egzaminów przeprowadził w ubiegłym roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Tradycyjnie, najwięcej z nich odbyło...
Zielona Góra prowadzi prace nad uchwałą krajobrazową. To dokument, który określa np. zasady sytuowania reklam, gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów,...
