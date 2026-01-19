Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Roman Jabłoński, radny sejmiku województwa lubuskiego PiS
U pani Krystyny będzie bal. Cichy bal wspomnień. Goście już czekają: pani Stenia, pani Halinka, pan Henio, pan Józek, pani...
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedziała Polskiemu Radiu Katowice, że media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa i w...
Branżowe Centrum Umiejętności rozpoczyna szkolenia. To milowy krok w kierunku rozwoju edukacji zawodowej, organizacji szkoleń czy warsztatów w mieście. Gorzowskie centrum...
Ponad 22 tysiące egzaminów przeprowadził w ubiegłym roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Tradycyjnie, najwięcej z nich odbyło...
Zielona Góra prowadzi prace nad uchwałą krajobrazową. To dokument, który określa np. zasady sytuowania reklam, gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów,...
Żarski Dom Kultury zachęca mieszkańców do przekazywania przedmiotów na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy finału w mieście przypominają także...
