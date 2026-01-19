U pani Krystyny będzie bal. Cichy bal wspomnień. Goście już czekają: pani Stenia, pani Halinka, pan Henio, pan Józek, pani Gienia.

Przy biszkopcikach i cappuccino uniesie się walc wiedeński. Bo życie… to bal jest nad bale.

Zapraszamy na pękną, pełną wzruszeń i uśmiechu opowieść o pani Krystynie, opiekunce PCK, która pomagała ludziom odchodzić. Pielęgnowała ich, karmiła, dotrzymywała towarzystwa, żeby odeszli godnie.

Prowadzenie audycji: Małgorzata Nabel-Dybaś

Poniedziałek, 19 stycznia po 14.00

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1