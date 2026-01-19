Ruszył nabór wniosków na coroczny Powiatowy Laur Kultury. Starostwo Powiatowe w Żaganiu przyznaje ten honorowy tytuł za działalność w zakresie kultury, propagowanie tradycji oraz edukację kulturalną. Propozycje nominacji można zgłaszać do 20 lutego.

Kandydatów do wyróżnienia mogą przedstawiać jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne z terenu powiatu. – Zachęcamy do tego, aby zaangażować się w docenienie tych, którzy podejmują działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród nas jest wiele osób czy podmiotów angażujących się w projekty wspierające tożsamość regionalną. Warto docenić ich działalność – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

W zeszłym roku główną nagrodę otrzymało Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.