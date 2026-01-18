W tym roku, w nowosolskim szpitalu planuje się zainstalowanie systemu pod nazwą kogeneracja. To proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz użytecznego ciepła do ogrzewania budynków i wody z gazu ziemnego, co jest znacznie bardziej efektywne niż produkcja tych energii oddzielnie. Dzięki temu zużywa się mniej paliwa, obniża koszty i redukuje emisje zanieczyszczeń, co czyni ją rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym – mówi Jarosław Sieracki, dyrektor placówki.

Zmiana systemu to koszt około 150 tysięcy złotych.