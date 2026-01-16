Bezdomni przebywający zimą na dworcach kolejowych to problem wielu miast. Podobnie jest w Nowej Soli, szczególnie w czasie weekendów. – Kiedy na dworze są niskie temperatury czasowo pozwalamy im przebywać w poczekalni dworca – mówi Dariusz Rączkowski, komendant Straży Miejskiej w Nowej Soli.

Sprawa została przekazana do Komendy Regionalnej Służby Ochrony Kolei w Zielonej Górze. Przypomnijmy, że nowosolska noclegownia czynna jest od siedemnastej do siódmej rano, ale tylko dla osób trzeźwych. W czasie dnia działa tak zwana ogrzewalnia. Bezdomni wybierają jednak dworzec w centrum miasta.