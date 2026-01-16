Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz dokonywanie aktów sabotażu.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że podejrzani wysyłali z Litwy za granicę sześć paczek z ukrytymi materiałami zapalającymi:

Akt oskarżenia obejmuje czterech obywateli Ukrainy i jednego Rosjanina. Zarzuty dotyczą działań na rzecz rosyjskiego wywiadu oraz udziału w przygotowywaniu lub dokonywaniu sabotażu przeciwko infrastrukturze logistycznej i lotniczej.