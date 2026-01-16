Wraz z rozpoczęciem roku rozpoczął się także nowy trend, który króluje w mediach społecznościowych. Rok 2026 został określony jako nowy rok 2016, co oznacza powrót do dawnych wspomnień. Z początku była to jedynie zabawa na platformie Tiktok, jednak w szybkim tempie zyskała popularność i stała się przekonaniem. Coraz więcej osób wrzuca na portale zdjęcia z tamtych czasów, przy okazji używając filtrów retro, aby dodać im klimatu.

– Monitorujemy trendy i zauważamy chęć powrotu do autentyczności – mówi Krzysztof Skotnicki – założyciel agencji marketingowej w Zielonej Górze:

– Porównując treści sprzed dziesięciu lat do tych teraz, jesteśmy w zupełnie innym miejscu – mówi Janusz Łastowiecki, wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim

Moda na dodawanie wspomnień, dotyczy przede wszystkim aktywnych użytkowników portali społecznościowych. Opinie na jej temat są podzielone:

Taka konwencja ma zawsze swoją datę przydatności. O tym jak długo będzie trwać, zdecydują sami użytkownicy mediów społecznościowych.

Autorka: Karolina Waleńska