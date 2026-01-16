Gościem Daniela Rutkowskiego jest Kapitan Tomasz Kozłowski, oficer prasowy 15 Lubuskiej Brygady OT
25 tysięcy pasażerów skorzystało z nowych połączeń kolejowych na trasie Gorzów-Poznań. Minął miesiąc od wprowadzenia pięciu nowych par pociągów Intercity...
Deficyt w wykonaniu ubiegłorocznego budżetu był o kilkanaście miliardów złotych niższy, niż planowano - poinformował w Jedynce minister finansów i...
Znajdujący się przy żagańskich koszarach Skwer Czołgisty od poniedziałku oficjalnie będzie nosić imię generała broni Waldemara Skrzypczaka. Tego dnia przeprowadzony...
Ponad 200 tysięcy złotych kosztował sprzęt kupiony przez żarski magistrat w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Urządzenia będą wykorzystywane...
Szkoła w Bytnicy mieści się w zabytkowym pałacu, który kiedyś należał do Hohenzollernów. Każdy remont musi więc być uzgadniany z...
Słubice i Frankfurt nad Odrą rozpoczynają wspólny projekt pod nazwą „Transgraniczne Forum Demograficzne Dwumiasta”. Pomysł ma na celu rozpoznanie oraz...
