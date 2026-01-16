Deficyt w wykonaniu ubiegłorocznego budżetu był o kilkanaście miliardów złotych niższy, niż planowano – poinformował w Jedynce minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Zmieściliśmy się w limicie deficytu ze sporym zapasem – zapewnil szef resortu, mówiąc o wykonaniu budżetu za rok 2025. Pytany o to w Programie 1 Polskiego Radia, Domański podkreślił, że szczegółowe wyliczenia zostaną przestawione w lutym.

W ustawie limit deficytu był określony na 289 miliardów złotych, czyli 5,5 procent PKB. Według medialnych doniesień, deficyt na koniec listopada wyniósł około 245 miliardów złotych.