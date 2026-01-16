Znajdujący się przy żagańskich koszarach Skwer Czołgisty od poniedziałku oficjalnie będzie nosić imię generała broni Waldemara Skrzypczaka. Tego dnia przeprowadzony zostanie także uroczysty apel pamięci poświęcony byłemu dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Odbędzie się także spotkanie wspomnieniowe.

To wspólna inicjatywa wojska i miasta, aby uczcić zasłużonego oficera. W projekt włącza się także Klub Czarnej Dywizji. – W ramach działalności sekcji miłośników regionu przybliżymy uczestnikom spotkania postać generała. Co ważne odwiedzi nas także jego rodzina – mówi kierowniczka placówki Tatiana Kardynał Grzegrzółka:

– Będzie można również obejrzeć wiele pamiątek ukazujących służbę dowódcy z Żagania – zaznacza szefowa klubu:

Więcej na temat wydarzenia znaleźć można w mediach społecznościowych Czarnej Dywizji.