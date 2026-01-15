Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Jacek Gumowski, prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego
Polki nie będą rodzić na SOR-ach – zapewnił w środę (14 stycznia) wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Poinformował, że rozporządzenie dopuszczające...
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy w czwartek (15 stycznia) wniosek Prokuratury Krajowej o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa...
Drogi krajowe w regionie mają czarne nawierzchnie i są przejezdne, ale na lokalnych drogach w wielu miejscach jest ślisko. Komunikat...
W Żarach ruszyła akcja odbioru choinek od mieszkańców. Poświąteczne drzewka można pozostawiać we wskazanych przez urząd lokalizacjach na terenie miasta....
Basen przy stadionie olimpijskim w Słubicach miał być wyremontowany przed sezonem 2025. To się nie udało, a mieszkańcy pytają, czy...
