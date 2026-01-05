Tajemnica zbiorowej mogiły na słubickim cmentarzu rozwiązana. Chodzi o miejsce, które w powszechnej świadomości było miejscem spoczynku siedmiu nieznanych żołnierzy wojska polskiego. Mieli oni polec w starciu z Niemcami w 1945 roku. Przez lata na mogile widniał także symboliczny krzyż „Virtuti Militari”.

Te informacje budziły sporo wątpliwości. W tym czasie w mieście nie było bowiem działań zbrojnych. Pochówków polskich żołnierzy nie odnotowano w księgach cmentarnych. Dodatkowo przepisy nie pozwalały przyznawać krzyża „Virtuti Militari” żołnierzom nieznanym z imienia i nazwiska.

Od pięciu lat sprawę wyjaśniał regionalista Roland Semik. Udało się to dopiero teraz, dzięki sondażowym badaniom archeologicznym.

Roland Semik mówi o potwierdzeniu wieloletnich wątpliwości dotyczących mogiły.

W mogile znaleziono szczątki żołnierza niemieckiego oraz radzieckiego, a także osób cywilnych. Nie było żadnych atrefaktów, które świadczyłyby o pochowaniu w tym miejscu polskich żołnierzy.