Po ośmiu miesiącach intensywnych prac remontowo-budowlanych stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomyślnie przeszedł certyfikację Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Co ważne, został oddany do użytku miesiąc przed planowanym terminem.

– Nowa bieżnia, odświeżone urządzenia lekkoatletyczne oraz zaplecze techniczne będą służyć zarówno mieszkańcom, jak i sportowcom trenującym na najwyższym poziomie – informuje Ryszard Chustecki, prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Remont przeprowadzała stołeczna firma, która od lat specjalizuje się w budowie i modernizacji obiektów sportowych.