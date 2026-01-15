Ryszard Chustecki – prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Chcemy spokoju
Pomoc dla bezdomnych Numer alarmowy 112 działa całą dobę. Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 roku działa...
W Polsce nie brakuje pasjonatów, którzy cenią sobie historię i mechanizację rolnictwa. Zbierają różne modele, od starych Ursusów po zagraniczne...
Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy,...
Od dłuższego czasu mieszkańcy kilku miejscowości żagańskiej gminy żyją sprawą wiatraków, które miałyby stanąć w pobliżu ich miejsc zamieszkania. W...
Jeden wypadek więcej niż w analogicznym okresie - to bilans zimy na drogach powiatu świebodzińskiego. Niestety statystyki jeśli chodzi o...
- Podczas spacerów po lesie nie dokarmiajmy dzikich zwierząt - mówi Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Jest tak z dwóch...
