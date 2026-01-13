Cezary Galek z nagrodą rady programowej Radia Zachód. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystego posiedzenia rady w Gorzowie.

Cezary Galek został uhonorowany za całokształt pracy w Radiu Zachód. Podczas wręczania nagrody przewodnicząca rady programowej prof. Magdalena Steciąg pogratulowała laureatowi i zwróciła uwagę, że jest on jednym z najlepszych reportażystów radiowych w Polsce. Redaktor naczelny Radia Zachód Michał Iwanowski przypomniał dodatkowo, że w minionym roku Cezary Galek został uhonorowany „Złotym Mikrofonem” Polskiego Radia. To najbardziej prestiżowa nagroda w polskiej radiofonii, przyznawana za zaangażowanie, wybitne osiągnięcia twórcze i utrzymanie wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego.

Cezary Galek od ponad 35 lat związany jest z Radiem Zachód. Jego reportaże były nagradzane w najważniejszych konkursach w kraju i za granicą.