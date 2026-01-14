Miejska Biblioteka Publiczna imienia papuszy w Żaganiu zaprasza na spotkanie autorskie. Gościem książnicy będzie autor książek i artykułów o tematyce regionalnej Zbigniew Bujkiewicz. Jutrzejsze wydarzenie połączone będzie z historią życia księżnej Doroty.

Uczestnicy eventu będą mieli okazję poznać ambasadorkę kultury w Żaganiu z innej strony. – Zachęcamy do przyjścia do czytelni ogólnej i wzięcia udziału w ciekawych rozmowach. Za nami rok poświęcony księżnej Dorocie, ale wciąż chcemy z państwem odkrywać jej życie i działania, które podejmowała na rzecz ówczesnego księstwa. Wstęp jest oczywiście wolny – mówi dyrektorka biblioteki Magdalena Śliwak:

Początek spotkania godzina 17.00.