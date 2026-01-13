Żarski Dom Kultury zaprasza do obejrzenia monodramu wystawianego na deskach sali widowiskowej Luna. Piątkowy spektakl powstał na podstawie sztuki „Belfer”. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Aby zasiąść na widowni wystarczy odebrać darmową kartę wstępu. – Zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawym przedstawieniu w reżyserii Alicji Wróbel i podziwiania talentu aktora amatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po raz kolejny przedstawiciel seniorów zrzeszonych przy naszej placówce pokaże, co potrafi – mówi dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek:

Początek spektaklu godzina 18.00.