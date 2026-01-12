Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Henryk Maciej Woźniak, prezes zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
W poniedziałek (12 stycznia) ruszają próbne egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów. Pierwsza tura odbędzie się od 12 do 16 stycznia, druga...
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że poważnie rozważa przeprowadzenie ataku na Iran w reakcji na tłumenie antyreżimowych protestów. Dodał jednak,...
Były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech - poinformował jeden z jego pełnomocników mecenas...
-"Nie wiem naprawdę nie wiem co on jeszcze jest w stanie zrobić Po tych groźbach że zasługuję na śmierć naprawdę...
Budynek biblioteki przy alei Niepodległości w Lubsku przeszedł gruntowną modernizację. Miasto zachęca do odwiedzin powstałego tam Parku Nauki. To przestrzeń...
W całym kraju trwa akcja „Zima”. Temperatury nocą wahają się od kilku do kilkunastu stopni poniżej zera. Funkcjonariusze kontrolują pustostany,...
