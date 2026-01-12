-„Nie wiem naprawdę nie wiem co on jeszcze jest w stanie zrobić Po tych groźbach że zasługuję na śmierć naprawdę się boję…”

„Uwalniam się od ciebie”

Audiodokument Małgorzaty Nabel-Dybaś

Realizacja Łukasz Zalewski

Mieli zbudować dom i razem się zestarzeć.

Jola 9 lat temu związała się z Tomaszem. Miała nadzieję na szczęśliwy związek, ale bańka szybko pękła.

Przemoc i manipulacja powoli niszczyły psychikę kobiety, która nie mogła uwierzyć, że ten elegancki mężczyzna w białej koszuli i kapeluszu – jej mąż – potrafi być tak okrutny.

„Uwalniam się od ciebie” to wstrząsający zapis przemocy psychologicznej toczącej się za zamkniętymi drzwiami.

Bohaterka reportażu odważyła się opowiedzieć mi swoją historię.

Kiedy pierwszy raz się spotkałyśmy, to zobaczyłam zagubioną, przerażoną i samotną kobietę, która bała się, że nikt nie uwierzy w jej słowa – bo tak działa

gaslighting, forma manipulacji psychologicznej, w której sprawca próbuje sprawić, żeby ofiara wątpiła w swoje postrzeganie rzeczywistości, pamięć lub zdrowie psychiczne.

Jest to sposób na zdobycie kontroli i władzy nad ofiarą.

Prowadzenie audycji Marzena Wróbel-Szała

Emisja, 12 stycznia po 14.00 na antenie Radia Zachód

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1

Fot. Pixabay