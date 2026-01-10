Ministry Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska zmierzą się w drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Krajowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała 277 głosów, a Paulina Hennig-Kloska – 131. Zawalczą w drugiej turze wyborów, która już w poniedziałek.

Na trzecim miejscu znalazła się posłanka Joanna Mucha ze 119 głosami. Poseł Ryszard Petru zdobył 95 głosów, a Rafał Kasprzyk – 34 głosy.

Z wyścigu o pozycję lidera w Polsce 2050 wycofali się Michał Kobosko i Bartosz Romowicz.