Jak zareagujemy na odwiedziny Jezusa? Na to pytanie odpowie grupa teatralna działająca przy parafii św. Urbana, która zaprasza na kolejną edycję współczesnych jasełek.

Spektakl przygotowują parafianie, którzy od wielu lat amatorsko zajmują się aktorstwem.

– Chcemy zwrócić uwagę na ważne świąteczne aspekty – mówi Grzegorz Junke, reżyser przedstawienia:

– Każdy występ jest dla nas dużym przeżyciem – przyznaje Grzegorz Junke:

W tym roku spektakl zostanie zaprezentowany dwukrotnie. Premierę zaplanowano na najbliższą niedzielę o godzinie 11.00 w parafii św. Urbana, natomiast 25 stycznia o godzinie 12.30, zostanie on zaprezentowany w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego przy ul. Źródlanej.