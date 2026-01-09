Studenci i pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą się czuć bezpiecznie na uczelni. Nowoczesny system monitoringu i utworzenie Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem to tylko niektóre z działań, które mają zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. Ostatnio w 9 budynkach uczelni pojawił się także specjalny przycisk SOS, który można wykorzystać m.in. w przypadku zasłabnięć.

Jak mówi dr inż. Katarzyna Łasińska, kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczelnia musi być dobrze zabezpieczona m.in. z powodu obecnej sytuacji na świecie:

– Obecnie zamontowaliśmy 47 przycisków SOS w 9 różnych budynkach – dodaje dr inż. Katarzyna Łasińska:

Dodajmy, że w budynkach należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego wyznaczono także 9 miejsc doraźnego schronienia w przypadku klęsk żywiołowych.