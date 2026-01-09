Trwa remont siedziby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury przy ul. Festiwalowej. Zakończono już montaż instalacji elektrycznych i grzewczych wewnątrz obiektu. Teraz rozpoczynają się prace wykończeniowe i odtwarzanie pomieszczeń sprzed remontu.

Jak mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem:

Po remoncie budynek będzie służył nie tylko jako siedziba administracji, ale także jako zaplecze artystyczne – dodaje Agata Miedzińska:

Zakończenie remontu planowane jest na koniec marca.