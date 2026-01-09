Wiosną winiarze zaczną obsadzać miejską winnicę przy ul. Słowackiego w Zielonej Górze. Na terenie za Domem Pomocy Społecznej powstał już taras widokowy.

– W kwietniu rozpoczną się nasadzenia winorośli – zapowiada Krzysztof Fedorowicz, specjalista ds. kultury winiarskiej w mieście:



Nową winnicę stworzą stare odmiany winorośli, których sadzonki zostaną sprowadzone z Niemiec. Planujemy około 2 tysięcy nasadzeń – wylicza Krzysztof Fedorowicz:

Według planów pierwsze zbiory na winnicy przy Słowackiego powinny odbyć się w roku 2028. Z 2 tysięcy krzewów możemy otrzymać około tysiąca litrów wina – szacuje Krzysztof Fedorowicz.