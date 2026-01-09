Gościem Krzysztofa Baługa jest Łukasz Porycki. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego PSL
Różnice w strukturze sektora rolnego powodują, że rolnicy w Unii Europejskiej nie mówią jednym głosem. Tak szef lubuskich struktur PSL...
Kolejne uderzenie w mafię śmieciową przeprowadzili śląscy policjanci. Tym razem proceder obejmował 56 miejsc porzucania odpadów, w tym niebezpiecznych, a...
W tym roku gmina Witnica będzie miała nową oczyszczalnię ścieków. To tzw. kontenerowa oczyszczalnia, która umożliwia szybszą budowę. Stanie w...
Kilka tysięcy rolników z całej Polski oraz około tysiąca maszyn rolniczych pojawi się dzisiaj na ulicach Warszawy. To protest przeciwko planom...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Agnieszka Chudziak, burmistrz Witnicy
Mateusz Morawiecki wiedział, co działo się w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - twierdzi Onet. Portal dotarł do dwóch decyzji wskazujących...
