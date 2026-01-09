Gościem Daniela Rutkowskiego jest Agnieszka Chudziak, burmistrz Witnicy
W zmasowanym ataku na Ukrainę Rosjanie wysłali na ten kraj 242 drony, 13 rakiet balistycznych, 22 rakiety kierowane i hipersoniczną...
Różnice w strukturze sektora rolnego powodują, że rolnicy w Unii Europejskiej nie mówią jednym głosem. Tak szef lubuskich struktur PSL...
Kolejne uderzenie w mafię śmieciową przeprowadzili śląscy policjanci. Tym razem proceder obejmował 56 miejsc porzucania odpadów, w tym niebezpiecznych, a...
W tym roku gmina Witnica będzie miała nową oczyszczalnię ścieków. To tzw. kontenerowa oczyszczalnia, która umożliwia szybszą budowę. Stanie w...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Łukasz Porycki. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego PSL https://youtu.be/fLKqKhj4a0E
Kilka tysięcy rolników z całej Polski oraz około tysiąca maszyn rolniczych pojawi się dzisiaj na ulicach Warszawy. To protest przeciwko planom...
