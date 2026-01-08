Lubuscy sportowcy po raz kolejny otrzymają wsparcie z urzędu marszałkowskiego. Wnioski o stypendium mogą składać juniorzy młodsi i młodzieżowi oraz zawodnicy w pierwszym wieku seniorskim. Łącznie na wsparcie 60 młodych sportowców urząd przeznaczy 450 tys. złotych.

Każdy sportowiec, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzyma co miesiąc od 700 do 850 zł – mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Jednocześnie urząd marszałkowski podwyższył kwotę, którą przekazuje klubom sportowym za zdobycie jednego punktu w zawodach. O szczegółach mówi Grzegorz Potęga:

– Fundusze z urzędu marszałkowskiego to dla nas duże wsparcie – mówi Adam Kaczmarek, prezes Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze:

Zdaniem Marka Zachary, wiceprezesa Klubu Sportowego AZS-AWF w Gorzowie Wlkp., inwestowanie w lokalnych sportowców przynosi wymierne skutki:

Termin nadsyłania wniosków stypendialnych mija 15 stycznia. Regulamin i warunki zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.