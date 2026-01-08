3500 nowych studentów na ponad 70 kierunkach – to bilans Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2025 roku. W minionych miesiącach uczelnia nawiązała także wiele porozumień z firmami i instytucjami, dzięki którym studenci mają możliwość odbywania stażów i szkoleń. Przeprowadzono także wiele niezbędnych remontów, m.in. akademika „Vicewersal”.

Grono studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z roku na rok się powiększa, o czym mówi Małgorzata Włodarczyk, rzeczniczka prasowa uczelni:

W tym roku na uczelni promocję odebrało 15 nowych doktorów i 5 doktorów habilitowanych:

– Postawiliśmy także m.in. na rozwijanie systemów bezpieczeństwa i podejmowanie nowych współprac – dodaje Małgorzata Włodarczyk:

Dodajmy, że na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje obecnie ponad 10 tys. osób.