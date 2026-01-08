Sentymentalna podróż po dawnych PRL-owskich lokalach gastronomicznych, które w latach 70 tych i 80 tych przeżywały w Zielonej Górze swój rozkwit. Autorka rozmawiała z restauratorami, kucharkami, kelnerami i obsługą lokali.

Gościem audycji będzie historyk i regionalista Grzegorz Biszczanik, autor książki „Zielona Góra od kuchni. Restauracje przedwojennego miasta”, która swoją premierę miała w styczniu 2024r.

O roli i klimacie restauracyjnych spotkań porozmawiamy po reportażu.

Czwartek, 8 stycznia po 18.00 na antenie Radia Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1