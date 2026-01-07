Dziś na drogach całego regionu policjanci drogówki kontrolowali trzeźwość kierujących. W Zielonej Górze wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi. Podobnie wypadły testy w Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie.

W Świebodzinie policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn prowadzących pojazdy mając blisko 0,8 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymani to 34-latek i 29-latek. Obaj stracą prawo jazdy, a dodatkowo grozi im trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna oraz obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Sprawiedliwości.

W Krośnie Odrzańskim skontrolowano dziś blisko 400 kierowców. Wszyscy byli trzeźwi, ale ujawniono jednego kierującego pod wpływem środków odurzających.

Z kolei we Wschowie podczas porannej kontroli trzeźwości wpadła osoba z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. 70-latek wsiadł za kierownicę mimo orzeczonego zakazu kierowania. 70-latek prosto z drogi trafił do policyjnego aresztu, a po zakończeniu niezbędnych czynności od razu stanął przed sądem.