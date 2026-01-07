Prezydent wręczył nominacje profesorskie ponad stu nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje odebrali m.in. teolog ks. Robert Kufel oraz filozof Tomasz Mróz z Uniwersytetu Zielogórskiego.

To pierwsza taka uroczystość za kadencji Karola Nawrockiego. Prezydent powiedział, że nominacje profesorskie to ukoronowanie drogi zawodowej i naukowej wyróżnionych. Przestrzegał profesorów, by nie angażowali się w politykę:

Karol Nawrocki nawiązał również do rewolucji technologicznej. „Państwo dzisiaj jesteście dowodem na to, że nie powinniśmy obawiać się rewolucji technologicznej, bo świat ludzi jest stworzony przez ludzi i jest stworzony dla ludzi”, mówił:

Prezydent zapowiedział, że kolejna uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbędzie się za miesiąc.