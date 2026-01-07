Na terenie byłej fabryki „Odra” w Nowej Soli został otwarty dziś magazyn zarządzania kryzysowego. Miasto otrzymało na modernizację i przystosowanie obiektu na ten cel rządową dotacje z programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. – Do tej pory potrzebny sprzęt był w różnych miejscach, które były trudno dostępne i dlatego musieliśmy szybko działać – mówi prezydent Beata Kulczycka.

– Dzięki rządowej dotacji oddajemy w województwie lubuskim trzeci tego typu magazyn – mówi Marek Cebula, Wojewoda Lubuski.

Inwestycja kosztowała prawie 2,5 miliona złotych.