Setki osób uczestniczyły w 15. Lubuskim Orszaku Królewskim, który przeszedł deptakiem w środowe popołudnie. Obchody rozpoczęła Msza w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, po której uczestnicy przeszli barwnym pochodem pod ratusz.
Jak co roku na Zielonogórzan czekało mnóstwo atrakcji, m.in. scenki teatralne, wielbłąd i alpaki oraz postacie na szczudłach:
Orszak został zorganizowany z okazji katolickiej uroczystości Objawienia Pańskiego. To dzień, w którym wspominamy przybycie królów do Betlejem i ofiarowanie złota, kadzidła i mirry – wyjaśnia bp Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
– Orszak był dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale na szczęście wszystko się udało – mówi Eleonora Szymkowiak, która za przygotowanie imprezy odpowiadała po raz 15.:
Zdaniem Marka Kamińskiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, Orszak Trzech Króli to już lokalna tradycja:
Orszaki Trzech Króli zostały zorganizowane także w innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim.