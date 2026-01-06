Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze (fot. Jakub Mielcarz) 1 z 43 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Setki osób uczestniczyły w 15. Lubuskim Orszaku Królewskim, który przeszedł deptakiem w środowe popołudnie. Obchody rozpoczęła Msza w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, po której uczestnicy przeszli barwnym pochodem pod ratusz.

Jak co roku na Zielonogórzan czekało mnóstwo atrakcji, m.in. scenki teatralne, wielbłąd i alpaki oraz postacie na szczudłach:

Orszak został zorganizowany z okazji katolickiej uroczystości Objawienia Pańskiego. To dzień, w którym wspominamy przybycie królów do Betlejem i ofiarowanie złota, kadzidła i mirry – wyjaśnia bp Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

– Orszak był dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale na szczęście wszystko się udało – mówi Eleonora Szymkowiak, która za przygotowanie imprezy odpowiadała po raz 15.:

Zdaniem Marka Kamińskiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, Orszak Trzech Króli to już lokalna tradycja:

Orszaki Trzech Króli zostały zorganizowane także w innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim.