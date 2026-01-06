27,5 miliona złotych dopłaci województwo lubuskie do połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy. Formalnie to pieniądze na promocję regionu, bo bezpośrednie wsparcie przewoźników jest zabronione przez Unię Europejską.

Marszałkowski przetarg po raz kolejny wygrały PLL LOT. Były jedynym zainteresowanym. W tym roku dostaną 27,5 miliona złotych. W minionym było to 14 milionów.

Wzrost kosztów spowodowany jest większą liczbą połączeń. Do połowy marca z Babimostu do Warszawy realizowana będzie, tak jak do tej pory, jedna rotacja. Później pojawią się dwie rotacje dziennie.