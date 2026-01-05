Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres jest zaniepokojony atakiem USA na Wenezuelę. W stanowisku przedstawionym podczas trwającego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreślił, że martwi go możliwe pogłębienie niestabliności Wenezueli i sytuacja całego regionu.

Stanowisko Sekretarza Generalnego podczas posiedzenia Rady wygłosiła jego zastępczyni Rosemary DiCarlo.

W tej chwili prezydent Maduro jest w Nowym Jorku, oskarżany przez władze USA – wraz ze swoją żoną – o poważne przestępstwa kryminalne. Mniej pewna jest najbliższa przyszłość Wenezueli. Jestem głęboko zaniepokojony możliwym pogłębieniem niestabliności kraju, wpływ ataku na region oraz tym, że może to ustanowić precedens w relacjach między państwami.

– przekazała DiCarlo.

Sekretarz Generalny ONZ zaapelował do wszystkich stron zaangażowanych w wenezuelską politykę o wejście w otwarty, demokratyczny dialog. Dodał, że amerykański atak na Caracas stanowił naruszenie reguł prawa międzynarodowego.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali pojmani przez amerykańskich żołnierzy podczas sobotniego ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę.