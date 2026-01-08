Prezydent Donald Trump polecił wycofanie Stanów Zjednoczonych z 66 organizacji i podmiotów międzynarodowych. Jest wśród nich Konwencja Klimatyczna ONZ.

Biały Dom uzasadnia tę decyzję obroną amerykańskiej suwerenności i ograniczeniem finansowania inicjatyw sprzecznych z interesami USA.

Donald Trump podpisał memorandum, w którym nakazuje administracji

„natychmiastowe kroki” w celu wycofania USA z 35 organizacji międzynarodowych spoza systemu ONZ oraz 31 jednostek i ciał powiązanych z Narodami Zjednoczonymi. Wśród wskazanych instytucji są Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu IPCC, Konwencja Klimatyczna ONZ oraz agenda ONZ do spraw kobiet i Fundusz Ludnościowy ONZ.

Po stronie organizacji niezwiązanych z ONZ znalazły się Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, Międzynarodowy Sojusz Solarny, a także Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.

Biały Dom podkreśla, że celem ma być zakończenie udziału i finansowania podmiotów, które – jak napisano – promują „radykalne polityki klimatyczne”, „globalne zarządzanie” i programy ideologiczne sprzeczne z amerykańską suwerennością i priorytetami gospodarczymi.

To kolejny krok w stronę ograniczenia amerykańskiego udziału w globalnej współpracy, między innymi w obszarze klimatu i pomocy humanitarnej.