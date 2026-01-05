Amerykański atak na Wenezuelę i pojmanie dyktatora Nicolasa Maduro oraz jego żony ma być omówiony na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu za dwa tygodnie.

Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że poprosiły o to dwie największe grupy polityczne – centroprawica, czyli Europejska Partia Ludowa i centrolewica, czyli socjaldemokracja: