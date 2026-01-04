Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Zygfryd Kapela. Portret uciekiniera” – audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 5.01.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Buntownik od dziecka. Z marzeniami o lepszym życiu.

Urodzony w 1947 roku w Zielonej Górze, z ojca Polaka i matki Niemki. Za sprawą babci – jak mówi – zawsze czuł się Niemcem i na różne sposoby próbował wyrwać się z PRL.

Imał się różnych fachów. Starszy kapral wopista-ochotnik, postrzelony na granicy przy kolejnej próbie ucieczki do Niemiec. Cinkciarz, w latach 80-tych palacz centralnego ogrzewania w Kruszynie i lider pegeerowskiej Solidarności. Potem działacz reżimowych związków zawodowych, współpracownik bezpieki.

Teraz, niemiecki emeryt Siegfried Leonhard Kapela mieszka w Hiszpanii, w okolicach Malagi, w apartamentowcu z widokiem na morze.

W audycji udział biorą: Zygfryd Kapela, jego żona Renata, reporter Włodzimierz Nowak – autor książki „Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda”, Tadeusz Chrystowicz oraz mieszkańcy podzielonogórskiej wsi Ochla.