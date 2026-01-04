Po 6 stycznia ma dojść do spotkania prezydenta z premierem oraz ministrem obrony narodowej, koordynatorem służb specjalnych i szefami służb kontrwywiadu. Po spotkaniu prezydent ma podjąć decyzję w sprawie nominacji oficerskich.

Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości mówi Polskiemu Radiu, że decyzja będzie zależeć od przebiegu tych rozmów:

Europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśla, że szczególnie w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej ważne jest, by prezydent nie utrudniał pracy rządu:

Prezydent Karol Nawrocki zablokował nominacje oficerskie na początku listopada. Odmówił podpisania awansów dla 136 osób z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.