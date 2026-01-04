Stany Zjednoczone interwencją w Wenezueli mogły naruszyć przepisy Karty Narodów Zjednoczonych – ocenia specjalista od prawa międzynarodowego Mateusz Piątkowski.

Na antenie Polskiego Radia 24 ekspert podkreślał, że autorytarne rządy sprawowane przez Nicolasa Maduro nie legitymizują ataku i pojmania dyktatora.

Siły USA podczas wczorajszego ataku na Wenezuelę pojmały Nicolasa Maduro i jego małżonkę. Dyktator jest już w nowojorskim areszcie i ma odpowiedzieć przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Jutro ma odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres nazwał te wydarzenia „groźnym precedensem” i wezwał wszystkie strony konfliktu do konstruktywnego dialogu.