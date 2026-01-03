W Wilnie symbolicznie uczczona została pamięć polskich żołnierzy z Samoobrony Wileńskiej, którzy chcieli powstrzymać nacierających w 1919 roku na miasto bolszewików.

Członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka” co roku tego dnia zbierają się na cmentarzu na Nowej Rossie, aby zapalić znicze na grobach poległych Polaków.

Oddziałom Samoobrony udało się jedynie na krótko powstrzymać ofensywę. Już 5 stycznia 1919 roku zostały zmuszone do odwrotu i wkrótce potem rozwiązane.